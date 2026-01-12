Se viene la Semana Nación: los principales descuentos y promociones con Banco Nación y MODO

El Banco Nación relanzó su programa de beneficios bajo el lema "Semana Nación", ofreciendo importantes descuentos y opciones de financiación para sus clientes durante todo el mes de enero de 2026. Las promociones abarcan desde reintegros del 100% en transporte público hasta descuentos exclusivos en cadenas de supermercados y farmacias utilizando la billetera digital MODO. Esta iniciativa busca aliviar el bolsillo de los usuarios permitiendo ahorrar en consumos esenciales mediante el uso de tarjetas de crédito y débito.

En el rubro de alimentos, los días miércoles se destaca un 30% de reintegro en grandes cadenas como Coto, Carrefour y Día, con un tope semanal de 12.000 pesos por cada cliente del banco. Por su parte, el sector de combustibles ofrece un 30% de devolución los viernes en estaciones YPF, Shell y Axion, alcanzando un límite mensual de 15.000 pesos. También se mantienen vigentes planes de hasta 12 cuotas sin interés en materiales para la construcción y tecnología.

MODO también se puede utilizar para conseguir los descuentos.

Para los viajes también hay promociones

Para quienes disfrutan de las vacaciones, el banco incluyó beneficios especiales en turismo que permiten financiar viajes nacionales en 6, 9 y 12 cuotas sin interés a través de agencias adheridas. También se sumaron descuentos del 10% sin tope de reintegro en balnearios y hoteles, ideal para quienes buscan optimizar sus gastos durante la temporada de verano en la costa. Los jubilados cuentan además con un beneficio exclusivo del 5% adicional en sus compras diarias de lunes a viernes.

La Tienda BNA+ se posiciona como una opción competitiva al ofrecer hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados para los usuarios de tarjetas Platinum y Black, y 12 cuotas para el resto. En el ámbito de la salud, el grupo Farmacity brinda un 30% de reintegro semanal, mientras que las librerías Yenny y El Ateneo ofrecen 3 cuotas sin interés para fomentar la lectura. Con estas herramientas, la entidad financiera busca consolidar el uso de medios de pago digitales en todo el país.