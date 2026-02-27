Buscaban una notebook robada y allanaron un taller clandestino de celulares

La investigación por el robo de una computadora en jurisdicción de la comisaría primera derivó en la realización de un allanamiento en un inmueble donde funcionaba un taller de arreglo de celulares sin habilitación en el que aprehendieron a un hombre de 62 años.

Fueron efectivos de esa dependencia los que ingresaron al inmueble ubicado en Olavarría al 2200 tras el aval de la Justicia de Garantías y secuestraron dos computadoras portátiles, dos iPad, diecisiete celulares y la notebook Apple sustraída en el hecho investigado.

El imputado fue notificado de la formación de la causa por los delitos de robo, encubrimiento e infracción a la ley 8031/73, disponiéndose su libertad bajo caución juratoria.

Las actuaciones quedaron a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli y el Juzgado en lo Correccional en turno.