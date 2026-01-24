La acusaban de robar un monedero y descubrieron que tenía siete celulares

Una mujer de 24 años acusada de robar un monedero en la vía pública fue aprehendida por personal policial que descubrió que tenía siete celulares cuyo origen no podía justificar.

El hecho ocurrió el viernes a la tarde en inmediaciones de Lamadrid y la costa cuando personal de la Subcomisaria Casino y personal afectados al operativo De Sol a Sol redujo a la joven que había sido retenida por varios transeúntes.

Los efectivos cachearon a la mujer con resultado negativo, pero al revisar su mochila se encontraron siete celulares de distintas marcas y modelos de los cuales no pudo acreditar procedencia.

Una vez labradas las actuaciones de rigor desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de una causa por hurto en grado de tentativa y el traslado de la imputada a la Unidad Penal N°44 de Batán.