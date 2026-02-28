¿Fin de ciclo? Boca no levanta cabeza y la gente no aguanta más

Por la octava fecha del Torneo Apertura, Boca Juniors igualó 1-1 con Gimnasia de Mendoza y sigue sin levantar su nivel futbolistico sumado a que ya son cuatro partidos consecutivos en los que no consigue ganar.

El "Xeneize" no cuenta con un estilo ni juego asociado y consigue llevar peligro al arco rival por pura inercia. El primer tiempo fue empuje y casi se va perdiendo al vestuario ya que a los 20 minutos de pelota parada Luciano Paredes le ganó a tres jugadores del local y consiguió poner a la visita 1-0 arriba en el marcador.

Los últimos cinco minutos de la primera parte fueron los mejores de esos 45. Con empuje y el desequilibrio de Blanco por el sector izquierdo, el conjunto de la Ribera llegó al empate con un zurdazo de Merentiel al segundo palo.

Y en la jugada posterior se puso arriba en el marcador tras un nuevo centro de el lateral izquierdo y Bareiro conectó de cabeza para marcar el 2-1. Pero este segundo tanto fue anulado por offside de Janson en el inicio de la jugada.

Ya en la segunda parte, el juego del equipo de Úbeda mejoró con el ingreso de Leandro Paredes y Tomás Aranda, que fueron los mejores, pero pese a la intención y a las repetidas jugadas de peligro no consiguió anotar un tanto más para llevarse los tres puntos.

El año de Boca es claramente flojo. El equipo tuvo muchas chances de local para hacerse fuerte en La Bombonera y no sacó más que tres empates con Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza. Sumado a que de visitante jugó apenas dos encuentros y en ambos mereció ser goleado y terminó perdiendo por poco. Hoy suma 9 puntos de 21 posibles.

El ciclo de Úbeda parace estar terminado y todo dependerá de la decisión del presidente. Es cierto que tiene ocho jugadores importantes lesionados, pero los resultados y el juego no aparecen a un mes de arrancar la Copa Libertadores (el principal objetivo del equipo para este año). Esta semana será clave ya que el miércoles juega con Lanús y luego si continúa en pie el paro no volverá a jugar hasta el 11 de marzo por lo que podría haber un cambio de entrenador.