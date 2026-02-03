Círculo puso primera: bajo las ordenes de Mariano Charlier comenzó la pretemporada

Con un nutrido grupo de futbolistas, Círculo comenzó la pretemporada de cara a la temporada 2026 del Torneo Federal.

El presidente Federico López fue el encargado de realizar la presentación formal del flamante cuerpo técnico junto al director deportivo Ariel Montenegro, el jefe de equipo Juan Carlos Ratieri.

El entrenador Mariano Charlier tomó la posta, planteó objetivos, le dio la bienvenida a sus nuevos jugadores y los invitó a “tener un gran año”. Respecto al trabajo, prometió “seriedad e intensidad en los entrenamientos “ y pidió formar “un buen grupo, con un buen clima de trabajo, fundamental para disfrutar el año”.

Tras las palabras de rigor, comenzaron a moverse. La primera parte fue a cargo del profesor Ariel Bosotina, que no bajó en ningún momento la intensidad. Los movimientos en campo también fueron con mucho ritmo y terminaron con ejercicios físicos que hicieron un primer día de alta exigencia.

En total fueron 23 los jugadores que comenzaron, más algunos que serán observados por Charlier y su cuerpo técnico.