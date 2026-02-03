Hacer el bien por una entrada: lanzan Aldosivi Social para ayudar a instituciones de la ciudad

Las personas que participen de la actividad recibirán una entrada gratuita para el partido del sábado 7 de febrero frente a Rosario Central.

El Club Atlético Aldosivi presenta oficialmente “Aldosivi Social”, un programa integral de voluntariado que busca extender la pasión por el “Tiburón” más allá de la cancha mediante acciones solidarias, de inclusión social y compromiso comunitario. A través de actividades educativas, deportivas, culturales y sociales, el club se vincula con instituciones de la ciudad.

La primera iniciativa concreta será una jornada solidaria de pintura en la Escuela de Educación Secundaria N° 3 (Juan B. Justo 745), un establecimiento que asiste a 950 estudiantes distribuidos en tres turnos y cuenta además con una sede CENS en horario vespertino.

La actividad está programada para el jueves 5 de febrero, de 9 a 18 horas, y tiene como objetivo renovar aulas, baños, puertas, pizarrones y rejas exteriores. El club convoca a voluntarios (socios, hinchas y vecinos) a sumarse a la tarea. Las inscripciones se realizan por WhatsApp al 223 300-5724 (oficina de socios).

Además, se extiende la convocatoria a comercios y empresas para donar materiales necesarios para la escuela: esmalte sintético gris y blanco, pintura de pizarrón (verde o negra), látex blanco, aguarrás, lijas, rodillos, pinceles y cualquier elemento que pueda contribuir al desarrollo de la jornada.

Incentivo especial para los voluntarios

Las personas que participen de la actividad recibirán una entrada gratuita para el partido del sábado 7 de febrero frente a Rosario Central. Esta modalidad de reconocimiento se mantendrá en cada actividad solidaria que impulse el club.

Aldosivi Social se presenta como un proyecto de largo plazo que combinará acciones concretas con el espíritu deportivo y los valores del club: compromiso, solidaridad, trabajo en equipo, respeto y ayuda mutua. La jornada de pintura en la Escuela N° 3 marca el inicio oficial y busca consolidar un vínculo permanente entre el club y la comunidad marplatense.

Contacto para voluntarios y donaciones

WhatsApp: 223 300-5724 (Oficina de Socios – Aldosivi)