Caso Bastián Jerez: los conductores alcoholizados quedaron inhabilitados para manejar

Los vehículos involucrados en el siniestro que dejó a Bastián Jerez al borde de la muerte.

Avanza la causa judicial en torno al dramático caso del niño Bastián Jerez, herido de gravedad semanas atrás tras en un siniestro vial sucedido en los médanos de Pinamar del que no ha logrado recuperarse. 24 horas después de que se confirmara que los conductores de los rodados protagonistas del hecho dieron positivo en el control de alcoholemia, las autoridades tomaron una lógica determinación.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense anunciaron la inhabilitación para conducir de Naomi Flores, de 24 años, y de Manuel Molinari, quienes manejaban la camioneta Volkswagen Amarok y el vehículo UTV implicados en el accidente.

De acuerdo a la pericia toxicológica dada a conocer este lunes por el laboratorio de la policía científica sobre los test realizados el día del choque, Noami Quirós, quien conducía el UTV en el que viajaba Bastián, conducía con 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto, Manuel Molinari, quien estaba al frente de la camioneta Amarok, arrojó un resultado positivo de 0,24 de alcohol en sangre. Por su parte, el padre de Bastián, Maximiliano Jeréz, dio negativo.

Bastian viajaba en el UTV junto a su padre, dos hermanas y la conductora del vehículo, cuando colisionaron con la camioneta. Como consecuencia del choque sucedido el pasado 14 de enero, el niño sufrió múltiples fracturas de cráneo y otras lesiones graves que motivaron su traslado al Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde permanece internado en delicado estado de salud, hasta el momento, sin poder respirar por sus propios medios.