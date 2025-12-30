Perdió a su gatita y se aprovecharon de su dolor para estafarla

"Es como una hija", comentó la mujer que busca desesperadamente a su gata en la zona norte.

Desde hace más de una semana, Natalia y su pareja viven días de profunda angustia tras la desaparición de su gata de siete meses en la zona norte de Mar del Plata. El animal se perdió el 15 de diciembre, luego de una jornada de lluvias, y desde entonces no hubo ningún dato certero sobre su paradero.

La búsqueda se concentra en el barrio Alto Constitución, especialmente en el sector de Arenal entre Palma y Roffo, aunque la familia empapeló toda la avenida Constitución y calles aledañas, además de difundir el caso de manera constante en redes sociales y grupos vecinales.

Buscan a una gata perdida en Constitución y alertan por estafas a familias desesperadas

“Era una gata de salir y volver. Ella no se iba, nunca se alejaba así. Tenemos el presentimiento de que alguien pudo haberla levantado”, expresó Natalia, visiblemente afectada por la situación.

Además de la desesperación por no encontrarla, la familia denunció haber sufrido reiterados intentos de estafa. Según contó, en los últimos días recibió al menos seis contactos sospechosos, en los que personas se ofrecían a ayudar pero luego intentaban obtener información privada.

"Es como una hija", comentó la mujer que busca desesperadamente a su gata en la zona norte.

“Te llaman por videollamada, te piden que compartas la pantalla, dicen que quieren comparar fotos del animal y te envían códigos. En la notificación ya intentan meterse. Es un grito de ayuda, pero también de cuidado”, advirtió.

Natalia remarcó que la situación es especialmente dolorosa porque ella misma es rescatista y colabora como tránsito con organizaciones animalistas. “Ayudo a otros animales y que me pase esto me está destruyendo. Lloro todos los días, ya no sé qué más hacer”, confesó.

La familia pide un espacio de difusión para que más vecinos puedan ver el rostro de la gata y aportar cualquier dato, por mínimo que sea. “No tenemos noticias, ni buenas ni malas. Nadie la vio, nadie publicó nada”, señaló.

Cualquier información puede ser clave. También solicitan extremar los cuidados ante personas que se aprovechan del dolor ajeno para intentar estafas.