Preocupación por un camión derribando cables sin parar en Playa Grande
La situación fue denunciada por un vecino y las autoridades municipales registraron la patente para llevar a cabo las infracciones correspondientes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un preocupante episodio se registró en la tarde de este martes en la zona de Alem y Playa Grande, cuando un camión con altura superior a la reglamentaria fue visto enganchando y derribando cables de la vía pública.
El hecho fue advertido por un peatón que se encontraba en la zona, quien detalló que el vehículo comenzó a derribar el tendido eléctrico "desde Formosa y la costa, dobló por Pellegrini y siguió".
Además, de acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, el semirremolque arrastraba en su trayecto los cables derribados, ante la atenta mirada de automovilistas, comerciantes y transeúntes.
Según el vecino visiblemente molesto por el accionar del despistado conductor, la situación fue denunciada a la Secretaría de Seguridad municipal, que se encargó de registrar la patente y realizar las infracciones correspondientes.
