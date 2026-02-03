Preocupación por un camión derribando cables sin parar en Playa Grande

Ocurrió en la tarde de este martes en la zona de Alem y Playa Grande.

Un preocupante episodio se registró en la tarde de este martes en la zona de Alem y Playa Grande, cuando un camión con altura superior a la reglamentaria fue visto enganchando y derribando cables de la vía pública.

El hecho fue advertido por un peatón que se encontraba en la zona, quien detalló que el vehículo comenzó a derribar el tendido eléctrico "desde Formosa y la costa, dobló por Pellegrini y siguió".

El vehículo circulando por Pellegrini y Matheu.

Además, de acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, el semirremolque arrastraba en su trayecto los cables derribados, ante la atenta mirada de automovilistas, comerciantes y transeúntes.

Según el vecino visiblemente molesto por el accionar del despistado conductor, la situación fue denunciada a la Secretaría de Seguridad municipal, que se encargó de registrar la patente y realizar las infracciones correspondientes.