Un grupo de rugbiers lo atacó en patota y le desfiguró la cara: "No me puedo mover"

Un joven de 19 años denunció una brutal agresión por parte de un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Tafí del Valle. La víctima, identificada como Pablo Ledezma, fue abordada por aproximadamente 20 atacantes mientras se retiraba del local nocturno junto a dos amigos. Como consecuencia del ataque, sufrió los hombros dislocados, cortes profundos en su espalda y terminó con el rostro desfigurado.

A pesar de que los testigos filmaron la secuencia, los agresores continuaron golpeando al joven incluso cuando este ya se encontraba tendido en el suelo. Ledezma, quien también practica el deporte en un club local, aseguró que sus compañeros no pudieron intervenir por temor a ser asesinados por la multitud. “Si mis amigos se metían, los mataban”, expresó el joven al relatar la extrema violencia que sufrió.

Los agresores ya fueron identificados por las autoridades

Según el testimonio de la víctima, dos de los atacantes ya fueron identificados como jugadores de un club de Concepción con antecedentes de incidentes similares. Estos mismos individuos habrían agredido previamente a otros deportistas de la zona, provocando incluso fracturas de costilla en uno de los enfrentamientos registrados. “Afortunadamente no surgió ninguna lesión grave, solo severos golpes. Prácticamente no me puedo mover”, confesó Pablo tras ser asistido.

La fiscalía de Monteros y la policía local ya trabajan en el caso para dar con el paradero de todos los responsables de la golpiza. La familia del joven destacó que la intervención de otros cinco chicos fue lo que evitó un desenlace fatal durante la madrugada. “Lo único que pretendo es que se sepa la verdad de lo que pasó”, sentenció el estudiante para pedir justicia ante la sociedad.