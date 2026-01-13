Chantaje por sexo y fotos íntimas: el perverso plan de un grupo contra una adolescente de 16 años

Una madre denunció ante la Comisaría de la Mujer de Quimilí un grave caso de grooming y extorsión que tiene como víctima a su hija de 16 años. La situación comenzó en un grupo de WhatsApp donde una persona, bajo el nombre de "María", ofrecía dinero a cambio de fotos y videos. Tras el envío inicial del material, la menor intentó detener el intercambio, lo que desencadenó una violenta campaña de acoso y amenazas.

La administradora del grupo habría exigido encuentros sexuales o nuevos envíos de contenido para frenar la viralización de las imágenes íntimas ya obtenidas. Ante la negativa de la joven, las fotos comenzaron a circular en distintos grupos de mensajería y redes sociales, llegando incluso a familiares y conocidos de la víctima. Este perverso plan incluyó la exigencia de dinero en efectivo para evitar que el material siguiera difundiéndose públicamente.

Buscan determinar la identidad real de los administradores.

Identificaron a dos personas involucradas en la causa

La justicia de Santiago del Estero investiga los depósitos bancarios realizados, lo que permitió identificar a dos personas vinculadas a los pagos de 5 mil pesos. La madre de la adolescente intentó comunicarse con los responsables del grupo para exigir explicaciones, pero fue bloqueada de inmediato, lo que motivó la denuncia penal formal. El caso se encuadra en delitos de extrema gravedad que afectan la integridad y la privacidad de la menor.

Actualmente, las autoridades trabajan para establecer la identidad real de los administradores y el alcance total de esta red que operaba bajo el nombre "Encuentro y ventas de contenido". El Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de medidas técnicas para rastrear las comunicaciones y proteger a la joven del hostigamiento digital constante. La comunidad local permanece conmocionada mientras se aguardan nuevas detenciones vinculadas al aberrante hecho de extorsión.