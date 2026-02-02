Uno por uno, los rubros y los sueldos solicitados en cada uno.

En febrero de 2026, las expectativas salariales de los trabajadores argentinos exhiben una dinámica variada en medio de un contexto económico caracterizado por la incertidumbre y la persistente presión inflacionaria.

El comienzo del año ha impulsado a numerosos empleados a ajustar sus expectativas con la finalidad de mantener su poder adquisitivo y recuperar ingresos frente al aumento constante del costo de vida.

Según datos recientes del mercado laboral, mientras ciertos sectores han moderado sus solicitudes salariales tras los ajustes realizados a fin de año, otros continúan con incrementos, especialmente en áreas técnicas, profesionales y de alta especialización.

La estacionalidad típica de enero también influye en estos valores, al presentar una menor rotación laboral, aunque las cifras relevadas funcionan como un piso salarial para encarar el año 2026. En este marco, los sueldos pretendidos reflejan tanto la cautela de las empresas como la urgencia de los trabajadores por no perder capacidad de compra.

Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en febrero de 2026