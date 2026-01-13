Apareció otra supuesta amante de Luciano Castro con chats y videos íntimos del actor: quién es

El conflicto público por la confirmación de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani creció a gran escala en las últimas horas, después de la aparición de otra supuesta amante del actor, con quien habría engañado nuevamente a su novia.

Lo más preocupante de esta aparición, es que desencadenó una ola de testimonios de mujeres que admitieron haber tenido encuentros con el actor. Según Noticias Argentinas, la modelo Tamara Bella es una de ellas, ya que confirmó en Puro Show que vivió un acercamiento con Castro.

En DDM, por América TV, el periodista Guido Záffora confirmó la existencia de esta supuesta segunda amante y brindó detalles de su identidad. Se trataría de una empresaria del mundo de la publicidad, a quien llamaron “Valeria L”.

El periodista agregó que la mujer es dueña de una marca de ropa y una de cremas, y "propietaria de una casa que fue la locación donde grabaron una publicidad, que Luciano Castro protagonizó, de antialérgicos”. Ambos se habrían conocido en el rodaje de la publicidad y luego el actor habría conseguido su número de teléfono.

Supuestamente, Castro y "Valeria L" intercambiaron mensajes subidos de tono, audios y hasta fotos y videos íntimos.

Un caso que terminó en extorsión

Según trascendió, Valeria L reenvió los mensajes del actor a un grupo de amigas en WhatsApp y ahora ese contenido está en poder de varias personas. Una de ellas, estaría intentando vender el contenido explícito a periodistas de espectáculos, por un valor de 10.000 dólares.

Ante esta situación, el actor salió a aclarar que iniciará acciones legales para frenar la difusión del contenido, que envió en una charla de carácter privado y de ninguna manera aceptaría que se hagan públicas.

Recordemos que en octubre del 2019, Luciano Castro ya sufrió la filtración de sus fotos y videos íntimos. Que ahora pidan dinero por las imágenes eleva el caso a una causa de extorsión.