"No puedo salir": el día que Eugenio y Culini le salvaron la vida a un hombre que se ahogaba

A través de las redes sociales, Eugenio y Culini Weinbaum, los anfitriones de "MDQ para todo el mundo" mostraron el detrás de escena de un rescate que protagonizaron años atrás, durante la filmación del programa en Barranca de los lobos.

"Estábamos grabando una historia para MDQ y sin saberlo íbamos a ser parte de otra", escribieron los Weinbaum en su cuenta de Instagram y mostraron cómo lograron rescatar a un hombre que se había tirado al agua y no podía salir.

En las imágenes se puede ver cómo, mientras grababan el programa, escucharon los gritos de las personas que estaban en la playa intentando sacar al hombre del agua. "Se tiró uno y no puede salir", se lo escucha decir a Culini mientras corre a rescatarlo.

A continuación se ve cómo se tira al agua para ayudar al hombre y luego, con dificultad por la corriente, cómo logran subirlo a las piedras. "Ese día la historia terminó con un final feliz", expresaron.

Algunos usuarios de las redes recordaron el momento en que este episodio salió al aire: "Este video es tremendo. Creo que lo más grande es la humanidad y realidad con la que editaron el video 0 sensacionalismo: salvaron una vida y siguieron en lo suyo, eso los hace más grandes", "Son enormes, nunca me voy a olvidar de cómo sufrí cuando vi este programa por primera vez a los 8 años. Son patrimonio de la ciudad".