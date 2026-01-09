Luciano Castro habló de su audio imitando el acento español: "Quería caerle en gracia a una pendeja"

Después del móvil que brindó Griselda Siciliani en el programa de El Trece La Mañana con Moria en el que confirmó la infidelidad de su pareja Luciano Castro, el actor hizo lo suyo desde la playa, en comunicación con Intrusos de América TV.

“Es patético, me da vergüenza. Escucharme me da mucha vergüenza. Me da tristeza encontrarme en el mismo lugar de tener que explicar cosas”, expresó el actor sobre los audios filtrados que le envió a la modelo Sarah Borrell imitando el acento español.

“Está claro que hay cosas mías que tienen que ver con patrones que hay que mejorar, es patético y absurdo cuando le tuve que contar a Griselda… Tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y en cuestión de segundos destruirlas”, reconoció Castro.

El famoso audio de Luciano Castro imitando el acento español

Con humor, el actor intentó justificarse: “Uno cree que es gracioso y es un estúpido. Tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando”. Al mismo tiempo, dijo que su tonada española fue para ver si podía "caerle en gracia a una pendeja” y que con este audio se superó a sí mismo con la filtración de sus fotos íntimas.

Respecto a cómo sigue su relación con Siciliani, el actor expresó: "Con Griselda hablo claramente, habla otra liga y juega otra liga. Yo la conozco mucho, nuestra relación está basada en otras cosas. Esto destruye la confianza en la pareja, el crédito. Esto no resbala, esto jode”.