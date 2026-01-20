Luciano Castro rompió el silencio en Mar del Plata: "Estoy destruido"

El actor confesó que ya no está en pareja con la protagonista de "Envidiosa"

En medio de los rumores de separación con Griselda Siciliani por una infidelidad, Luciano Castro hizo una revelación que comprobaría el fin de su relación con la actriz.

“Me dijo que perdió al amor de su vida, y que se mandó una gran cagada”, contó la periodista Pía Shaw desde Mar del Plata en A la Barbarossa (Telefe).

Si bien aclaró que el actor le dio permiso para dar a conocer la charla que tuvieron, explicó que por el momento Luciano tomó la decisión de no hablar más públicamente acerca del tema.

“Estaba arrepentidísimo de todo lo que viene pasando dentro de toda esta situación, que es muy difícil", aseguró. Y agregó: “Interpreto que no están nada bien entre los dos”.

“Perdí al amor de mi vida y estoy destruido”, dijo Pía una vez más, replicando las palabras del actor.

Por su parte, Griselda Siciliani sorprendió con su reacción al ser consultada por la crisis de pareja. “Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie. No es un tema que yo haya expuesto, entonces no quiero colaborar con la expansión de ese tema. Así que, si me disculpan, les mando un beso a todos, pero no quiero hablar”