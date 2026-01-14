Griselda Siciliani negó haberse separado de Luciano Castro: "Es demasiado todo"

Luciano Castro y Griselda Siciliani se convirtieron en el centro de las miradas luego de la viralización del audio que el actor le envió a una camarera durante su estadía en España, que desató la aparición de una ola de mujeres que aseguran haber estado también con Casttro en el último tiempo.

En este contexto, Griselda Siciliani habló sobre cómo vive la exposición pública y cómo sigue su relación amorosa. La actriz eligió a Ángel de Brito y a LAM para aclarar los rumores de separación.

A través de un diálogo por mensajes, la actriz negó estar separada, pero entendió de dónde pudo haber surgido la versión: “Tal vez lo haya dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mar del Plata”.

A pesar de ser noticia por el escándalo de su pareja, Siciliani atraviesa un gran momento en su carrera actoral, adelantando nuevos proyectos: “Yo arranqué la previa de algo que aún no se anunció. Empiezo a filmar en diez días y mientras termino la serie de La One (Moria Casán)”.

Por último, se sinceró sobre cómo vive las nuevas versiones de infidelidad de Castro: “Es demasiado todo. Mientras, voy pensando en todas estas cositas que pasan. Pero está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”