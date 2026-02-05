Riquelme vuelve a pescar en La Plata: la figura de Estudiantes que quiere para el ataque de Boca

Con Zeballos lesionado y pocas variantes ofensivas, el Xeneize reactivó gestiones y apuntó para incorporar a un nuevo extremo para el equipo de Claudio Úbeda.

La búsqueda de refuerzos en Boca Juniors sumó un nuevo capítulo y vuelve a tener a Estudiantes como protagonista. Con la lesión de Exequiel Zeballos, que dejó al plantel corto de opciones por las bandas, la dirigencia buscará incorporar un extremo de manera inmediata para afrontar la competencia local e internacional.

En ese contexto, el "Xeneize" volvió a levantar el teléfono en City Bell y ahora va por Edwuin Cetré. El colombiano, que puede jugar por ambos costados del ataque, reapareció en el radar azul y oro luego de que se cayera su transferencia a Athletico Paranaense, cuando todo indicaba que su salida al fútbol brasileño estaba cerrada.

El pasado miércoles hubo contactos formales entre representantes de Boca y dirigentes de Estudiantes para conocer las condiciones del pase. Cetré, mientras tanto, ya se reincorporó a los entrenamientos bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, a la espera de que se defina su futuro en este tramo del mercado.

La operación con Paranaense se frustró tras la revisión médica. Desde el Pincha explicaron que la transferencia se cayó por “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”, aunque desde Brasil surgieron versiones que hablaban de supuestos inconvenientes cardíacos y en una de sus rodillas, algo que generó ruido pero que no fue confirmado oficialmente en Argentina.

En Boca siguen de cerca la situación porque el perfil del colombiano encaja con lo que busca el cuerpo técnico: un jugador rápido, con desborde y capacidad para el uno contra uno, una característica que hoy escasea en el plantel tras la baja de Zeballos. Además, su conocimiento del fútbol argentino aparece como un punto a favor frente a otras alternativas del exterior.

Por ahora, no hay una oferta formal presentada, pero sí un interés concreto que podría avanzar en los próximos días si las condiciones económicas cierran. En la Ribera saben que el calendario aprieta y que el margen de error es mínimo: Boca necesita respuestas rápidas y Cetré aparece como una oportunidad de mercado que, tras su pase frustrado, volvió a quedar sobre la mesa.