La peor noticia que podía recibir Boca: la figura del "Xeneize" que se lesionó y se perderá el próximo mes de competencia

En un momento de tantas lesiones en el conjunto de la Ribera, esta mañana se lesionó uno de los jugadores vitales que tiene Claudio Úbeda en su plantel.

Cuando parecía que el mundo Boca estaba en plena tranquilidad, Claudio Úbeda recibió la peor noticia a días de enfrentar a Vélez en el Amalfitani. Una de las figuras del "Xeneize" sufrió una lesión muscular en el entrenamiento de esta mañana y se perderá como mínimo los próximo 20 días de competencia.

Según informó Ezequiel Sosa en TyC Sports, la figura que se lesionó durante el entrenamiento de este miércoles es Exequiel Zeballos. El "Chango" se desgarró y se hará estudios en las próximas horas para saber la gravedad de la misma.

De esta manera, Claudio Úbeda deberá resolver quién será el que reemplace al "Chango" que a día de hoy es una de las pocas garantías que tiene el "Xeneize" dentro de su once titular. Teniendo en cuenta de que Ángel Romero terminó con algunas molestías musculares ante Newells; que Miguel Merentiel el domingo recién estará cumpliendo 21 días de su desgarro y que Edinson Cavani está siendo evaluado día a día; el reemplazante del joven atacante puede ser una incognita.

Úbeda deberá definir si mantiene los tres atacantes o si agrega un nuevo volante. Si mantiene la formación el reemplazante de Zeballos podría ser Kevin Zenón acompañando a Romero/Merentiel y el joven Gelini. Aunque no habría que descartar que pase a jugar con cuatro mediocampistas y que Milton Delgado se sume a la mitad de cancha con Ascacibar, Paredes y Ander Herrera.

En los próximos días habrá más certezas con respecto al futuro inmediato del "Chango" y también de la decisión que tomará el entrenador para reemplazar a una de sus figuras. Esta claron que el correntino se perdería como mínimo los partidos contra: Vélez, Platense, Racing, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Lanús y Gimnasia de Mendoza.