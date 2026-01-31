La joya del Fútbol Argentino que rechazó a Boca y a River y se irá Europa por una cifra millonaria

Ni el llamado de Gallardo ni el interés de Boca lo desviaron de su plan: Vélez cerró la venta de Maher Carrizo y el delantero continuará su carrera en un gigante europeo.

El mercado de pases volvió a sacudir al fútbol local con una operación que no pasó desapercibida. La joya del Fútbol Argentino que rechazó a Boca y a River finalmente dejará la Liga Profesional para dar el salto al Viejo Continente. Se trata de Maher Carrizo, delantero de apenas 19 años, quien cumplirá el objetivo que se trazó desde el inicio: emigrar directamente a Europa pese al fuerte interés de los dos clubes más grandes del país.

Carrizo fue una prioridad para Marcelo Gallardo en River y también estuvo en el radar de Boca, pero el propio futbolista decidió bajar ambas posibilidades. Esa postura quedó clara cuando se ausentó de una convocatoria inicial de Guillermo Barros Schelotto por estar a un paso de cerrar su salida al Midtjylland de Dinamarca. Caída esa chance, el atacante volvió a jugar con Vélez, aunque su destino europeo ya estaba marcado.

Finalmente, el club que se quedó con el joven talento fue el Ajax de los Países Bajos. Según confirmó el periodista Germán García Grova, Vélez aceptó vender el 50% de la ficha en 7 millones de dólares y firmó una opción para transferir otro 40% en 6 millones adicionales. Una vez superada la revisión médica, Carrizo firmará contrato por cinco temporadas con el conjunto neerlandés.

El arribo se da en un contexto particular para el Ajax, que atraviesa una temporada irregular. El equipo dirigido por Jordi Cruyff marcha tercero en la Eredivisie, a dos puntos de Feyenoord y muy lejos del líder PSV. A nivel internacional, el panorama tampoco fue alentador: quedó eliminado tempranamente de la Champions League tras finalizar 32° en la fase de liga, con apenas seis puntos en ocho partidos.

Así las cosas, Maher Carrizo deberá esperar al menos hasta la próxima temporada para disputar competencias europeas, mientras que Vélez se despide de una de sus principales figuras ofensivas. En Liniers, la salida del delantero abre la chance de extender el mercado hasta marzo para buscar un reemplazante acorde a la jerarquía que deja el juvenil.

Desde su debut oficial el 6 de agosto de 2024 ante San Lorenzo por Copa Argentina —partido en el que marcó su primer gol—, Carrizo acumuló 52 encuentros con la camiseta del Fortín, con 11 goles y 3 asistencias. En ese recorrido ganó tres títulos locales y se destacó en la Copa Libertadores, lo que le permitió llegar a la Selección Argentina Sub 20 de Diego Placente. Hoy, con Europa como destino, confirma que su decisión fue clara desde el primer día del mercado de pases.