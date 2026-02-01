Boca se hace fuerte en La Bombonera y venció a Newell’s para acomodarse en el Apertura

Con autoridad el "Xeneize" derrotó 2-0 a la Lepra ante su gente, sumó su segunda victoria consecutiva y llegó a los seis puntos en el Torneo Apertura.

Boca Juniors dio otro paso firme en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo de Claudio Úbeda le ganó 2-0 a Newell’s Old Boys en La Bombonera y sumó su segunda victoria consecutiva como local.

El encuentro tuvo un inicio parejo, con el "Xeneize" manejando la pelota pero sin profundidad en los primeros minutos. La primera situación clara llegó a los 18, cuando Santiago Ascacíbar se animó desde afuera del área tras enganchar hacia el medio y sacó un remate que pasó muy cerca del palo, generando la primera alerta para el arco local.

Con el correr de los minutos, el conjunto local empezó a imponer condiciones, apoyado en la movilidad de sus volantes y la proyección constante por las bandas. Cuando el primer tiempo parecía cerrarse sin goles, apareció una jugada de alto nivel individual que rompió el cero y encendió a todo el estadio. El Changuito Zeballos metió un pase preciso para Lautaro Blanco, que se proyectó por izquierda y definió con enorme sutileza por encima de Gabriel Arias. Un verdadero golazo del lateral, que coronó un buen primer tiempo de Boca y le dio tranquilidad antes del descanso.

En el complemento, el conjunto local manejó los tiempos del partido con inteligencia. Newell’s intentó adelantarse, pero chocó con una defensa firme y con el control del mediocampo xeneize. La sentencia llegó a través de un penal sancionado tras revisión del VAR, luego de una infracción sobre Ángel Romero que inicialmente había sido cobrada fuera del área. Desde los doce pasos, Leandro Paredes no falló. El capitán cambió el penal por gol y selló el 2-0 definitivo para Boca Juniors, que cerró una noche sin sobresaltos en La Bombonera.

Con seis puntos en tres fechas, el "Xeneize" se afirma en la Zona A y empieza a mostrar señales claras de candidato en este arranque de la Liga Profesional. Además Ascacibar sumó sus primeros minutos en la institución, el cuerpo técnico le dio la confianza al joven Gelini y poco a poco va recuperando a Kevin Zenón.

El próximo encuentro para Boca será el domingo frente a Vélez en el Amalfitani. Mientras que el equipo de Orsi y Gómez recibirá en Rosario el sábado a Defensa y Justicia con el objetivo de sumar por primera vez de a tres en el año.