Cuál es la obra más elegida de la temporada

Aadet dio a conocer las obras del circuito comercial más elegidas por marplatenses y turistas

Con la primera quincena de enero finalizada y la segunda, que se espera sea la más concurrida del verano en curso, se dan a conocer cuáles son las propuestas teatrales preferidas por los marplatenses y turistas. En la temporada 2026 se da una coincidencia que hace años no se veía: las tres mediciones que realiza la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) tienen el mismo líder.

“La cena de los tontos”, comedia protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández lidera los rankings de recaudación, cantidad de espectadores y precio promedio de entradas y se encuentra en cuarto lugar en el porcentaje de ocupación de sala.

De acuerdo al informe publicado por Aadet, respecto a la recaudación, a “La cena de los tontos” le siguen “Fátima universal”, “Pretty Woman”, “El secreto” y “Sex, la Obra”. Mientras que, si se considera la cantidad de espectadores, el top 3 se mantiene y el cuarto lugar lo ocupa “Relatividad”, mientras que “El secreto” desciende un puesto en el podio.

La comedia protagonizada por Bossi, Bermúdez y Fernández es seguida por “Pretty Woman” y “Made in Lanús” en términos de precio promedio de entradas, el tercer punto evaluado por Aadet.

Por último, en cuanto a capacidad de ocupación de sala, número que suele cuestionarse debido a que se basa en la capacidad de cada teatro, el ranking quedó dispuesto de la siguiente manera: “Lic. Leo Maiello - Te Quiero hasta Ahi”; “Mike Chouhy - Ruido de mate”, “Te pido mil disculpas”, “La cena de los tontos” y “Ezequiel Campa - Todo Stand Up”.