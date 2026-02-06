Imperdible para los fierreros: los Mercedes Benz expuestos en Balcarce

El día viernes congregó a los fanáticos más íntimos del automovilismo. En Balcarce, la ciudad de Juan Manuel Fangio, los principales referentes de una de las marcas más populares del mundo llegaron para compartir una exposición de autos que culminará por la noche con la presentación de un coche de Turismo Carretera.

Los referentes de la marca alemana pasaron la mañana en la fábrica de Tulio Crespi, el destacado fabricante y preparador de autos, quien mostró los monoplaza que llevan el logotipo de Mercedes Benz. Estuvieron presentes en el lugar Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, además de los pilotos de Turismo Carretera del equipo y personalidades nacionales e internacionales del automovilismo. El club Mercedes Benz le dio el marco de color: llevaron sus autos clásicos a la exposición para compartir la jornada en el Museo Fangio.

De colección y de lujo.

Referentes de Mercedes Benz en Balcarce.

Justamente, el club Mercedes Benz en Argentina se llama Oscar "Cacho" Fangio. Balcarce vive al pulso de los motores y los fierreros continúan una tradición ineludible de la ciudad: la Fiesta Nacional del Automovilismo. Artesanos, gastronómicos, artistas locales y un escenario que alberga su música y muestras culturales complementan la celebración de cada año, el rugir de una pasión.

Los autos expuestos en la Fiesta del Automovilismo.

La súper jornada del viernes la cerrará Estelares, banda platense que sabe viajar "de Buenos Aires a Junín" y conectar con cada punto de la provincia. El sábado y el domingo continuará la fiesta con actividades en el Autódromo, reconocimientos y figuras destacadas del deporte motor como el Bocha Ciantini. Un fin de semana donde confluye un sentimiento argentino en la ciudad de Balcarce.