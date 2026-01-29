Fangio, “El piloto del siglo”: homenaje en Italia al máximo referente del automovilismo argentino

Las hazañas de Juan Manuel Fangio trascienden todos los tiempos al punto tal que, a 77 años de alzarse con su primer gran prix, el Gran Premio Ciudad de Mar del Plata, la RAI (Radiotelevisione italiana) nombró al piloto como “El piloto del siglo”.

“Lo nombraron durante el aniversario del autódromo de Pescada que es el más grande del mundo. La primera carrera la ganó Ferrari y han ganado en ese circuito Fango y Froilán González”, dice en diálogo con 0223 Mario Miccio, presidente de la Filial Mar del Plata del Club Mercedes-Benz “Cacho Fangio” que además es el impulsor del monumento con el que se recuerda al piloto en Urquiza y la Costa.

“Fangio nació en Balcarce pero es marplatense deportivamente”, asegura categórico Miccio. Es que la historia del primer campeonato internacional de Juan Manuel Fangio tiene como escenario nada menos que la ciudad de Mar del Plata. Ante 300 mil personas que seguían expectantes bajo un intenso sol el desarrollo del Gran Premio Cuidad de Mar del Plata, el balcarceño se consagraría campeón dando inicio a una sucesión de victorias que lo convertirían en una leyenda del automovilismo.

A bordo de su Maserati 4CLT 1500, Fangio completó, con un promedio de 110 kilómetros por hora, las 35 vueltas del circuito de 4 kilómetros que comenzaba en el desaparecido Hotel Centenario, a la altura de la avenida Colón, y se extendía hacia el sur hasta Cabo Corrientes, retomando en el paseo Jesús de Galíndez, pasando por el Torreón del Monje hasta llegar a la pileta Cubierta para volver al punto de partida

“En una carrera marcada por el calor y las fallas mecánicas, Fangio demostró su talento y determinación al mantener el liderato durante toda la prueba”, escribía el diario La Capital. Las crónicas de la época dan cuenta de una alta temperatura y del gran espectáculo que significaba contar no solo con el circuito costero, sino con la presencia de los autos Gran Prix que eran popularmente conocidos como “Máquinas especiales”.

Fangio sabía de la importancia de sacar ventaja sobre los favoritos Farina y Villoressi en la primera curva y no lo desaprovechó. Lideró toda la carrera hasta que, cuando estaba a solo 15 vueltas de finalizar la carrera, el caño de escape de su auto se rompió y “quedó colgando”. Pero “el Chueco” no estaba dispuesto a que ese desperfecto le quite la gloria: pese a que quemaba, lo desprendió con sus manos para evitar un daño mayor y siguió ensordecido como consecuencia de su inesperada labor de mecánica.

El tiempo pasó y, en 2019, al cumplirse los 70 años del gran premio, Miccio impulsó el emplazamiento de un busto que homenajea a Fangio en el punto de largada de la emblemática hazaña.

El monumento fue realizado por el artista plástico marplatense, Hugo Coluccio (el mismo que concretó la obra en la ciudad de Balcarce), quien tuvo asesoramiento para su emplazamiento de la restauradora de la Municipalidad de General Pueyrredon, Constanza Addiechi.