El recuerdo de un día inolvidable: la Fórmula 2 Codasur hizo vibrar Mar del Plata

Mar del Plata, que supo recibir varias categorías en circuitos callejeros, en 1984 tuvo la oportunidad de oir rugir los motores de la Fórmula 2 Codasur, la categoría más importante del automovilismo sudamericano e ese momento. Y brilló con un gran espectáculo y un recuerdo que quedó para siempre y se refresca con un video de aquella carrera.

Más de 20 mil personas se reunieron para ver el mejor automovilismo sudamericano, con pilotos de nuestro país, brasileños, uruguayos y chilenos.

El circuito era pintoresco. Se largaba en la zona de Playa Grande, sobre la avenida Celso Aldao, hacia el lado del centro, y luego se retomaba en una curva muy difícil para agarrar el Boulevard Marítiimo par el sur. Se hacía el rulo en la rotonda del golf y se continuaba por Peralta Ramos hasta empalmar a la izquierda con la Aldao, pasando por una chicana que impedía que lleguen con tanta velocidad a los boxes que daban al Yacht Club Argentino.

El 16 de diciembre de 1984, la Fórmula 2 Codasur cerró el segundo campeonato en un trazado más extenso, que usaba parte del circuito del Golf Club, daba vueltas a la rotonda del Mirador y pasaba por Playa Grande, de 2.180 metros de extensión.

Guillermo Maldonado fue el ganador con un Volkswagen y el chasis Berta, seguido por Guillermo Kissling, mientras que el podio lo completó Alberto Scarazzini. Además del triunfo, Maldonado se consagró campeón en Mar del Plata con 63 puntos, 25 más que su escolta Miguel Ángel Guerra.