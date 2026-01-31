Una vivienda deshabitada era utilizada para cultivar marihuana: hallaron plantas de más de dos metros

Un aviso realizado por un vecino a la línea de emergencias 911 permitió a la policía descubrir una plantación de marihuana en el interior de una vivienda abandonada, ubicada en la zona norte de la ciudad de Villa Gesell, durante un procedimiento llevado a cabo este viernes por la noche.

La intervención se concretó cerca de las 21 horas, cuando personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) se hizo presente en la zona de calle 306 y Alameda 212, luego de que se alertara sobre movimientos sospechosos en un inmueble que, según se constató posteriormente, se encontraba deshabitado y sin medidas de seguridad, con accesos abiertos desde la vía pública.

Al inspeccionar el predio, los efectivos hallaron una plantación de marihuana compuesta por entre 10 y 14 plantas, algunas de ellas de gran tamaño, con alturas que superaban los dos metros. Frente a esta situación, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática de Estupefacientes N.º 6, que avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes.

Por disposición judicial, se llevó adelante el desoje e incautación de las plantas, junto con el relevamiento del lugar y del entorno, iniciándose actuaciones en el marco de la legislación vigente en materia de estupefacientes. No se informó sobre personas aprehendidas en relación con el hecho.

Desde el ámbito policial destacaron la importancia de la participación ciudadana para detectar situaciones irregulares y reforzar las tareas de prevención, especialmente en zonas donde existen viviendas sin ocupación permanente. El operativo se enmarca en las acciones de seguridad previstas para la temporada de verano.