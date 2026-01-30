Dos detenidos en un control policial con marihuana, un arma y seis celulares

Un control policial realizado en Villa Gesell derivó en la aprehensión de dos hombres y en la incautación de estupefacientes, un arma de fuego y otros elementos presuntamente vinculados a la venta de droga.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 21:15 de este 28 de enero en la zona de Paseo 107 y Avenida 1, cuando efectivos del Grupo de Apoyo Departamental y del Grupo de Prevención Motorizado interceptaron un vehículo utilitario Fiat Fiorino en el marco de los operativos preventivos de la temporada de verano.

Durante la identificación de los ocupantes y la posterior requisa del rodado, la policía procedió a la aprehensión de dos hombres de 30 y 33 años, uno de ellos con domicilio en la localidad bonaerense de Quilmes.

En el interior del vehículo se halló marihuana fraccionada en cantidad compatible con su comercialización, una balanza de precisión, seis teléfonos celulares, además de un arma de fuego calibre .22 con numeración suprimida y municiones.

El segundo detenido en Villa Gesell, oriundo del partido bonaerense de Quilmes.

Ante esta situación, se dispuso la incautación del vehículo y de todos los elementos encontrados, quedando los aprehendidos a disposición de la fiscalía en turno de Villa Gesell, que interviene en la causa. Las actuaciones fueron realizadas en la dependencia policial correspondiente.

Desde el área de seguridad se indicó que este tipo de procedimientos forman parte de los controles diarios que se despliegan en distintos puntos de la ciudad durante la temporada estival, con el objetivo de desalentar el delito y reforzar la presencia policial en la vía pública.