Buenas noticias para Costas: se trabó la venta de Nardoni y Racing podría retenerlo

La operación parecía cerrada, pero surgieron diferencias de último momento que frenaron la salida del mediocampista y abren un nuevo escenario en Avellaneda.

Buenas noticias para Gustavo Costas, cuando todo indicaba que Juan Nardoni continuaría su carrera en el fútbol brasileño, la negociación con Gremio se estancó en las últimas horas y el pase quedó envuelto en una fuerte incertidumbre.

La dirigencia de Racing había dado el visto bueno a la propuesta del conjunto de Porto Alegre, que rondaba los 8 millones de dólares más 2 millones en objetivos por el 80% del pase. Sin embargo, el acuerdo se frenó cuando aparecieron diferencias entre la “Academia” y el entorno del futbolista en cuestiones contractuales clave.

Desde el círculo cercano al mediocampista surgieron desacuerdos de último momento en algunas condiciones del traspaso, lo que podría provocar una demora significativa o incluso la caída definitiva de la operación. Esta sería una muy buena noticia para el entrenador de "La Academia" ya que es un jugador clave en su mediocampo pero al mismo tiempo una pesima noticia para el club ya que era una muy buena oferta para que salga vendido.

Las próximas horas serán determinantes para resolver el conflicto. Nardoni, que no fue de la partida en la derrota 3-1 ante Tigre del lunes por la noche, quedó en el centro de la escena mientras se define si finalmente emigrará a Brasil o continuará bajo las órdenes de Costas.

El volante llegó a Racing a comienzos de 2023 desde Unión de Santa Fe, en una transferencia cercana a los 6 millones de dólares, y rápidamente se convirtió en una pieza clave del mediocampo por su despliegue, dinámica y personalidad en partidos decisivos.

Durante su ciclo en la “Academia”, Nardoni fue protagonista en las conquistas de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2026, actuaciones que incluso lo pusieron en el radar de Lionel Scaloni para la Selección argentina, aunque la citación nunca se concretó.

Si finalmente el pase a Gremio se termina cerrando, la dirigencia encabezada por Diego Milito, junto al secretario técnico Sebastián “Chino” Saja, ya tomó una decisión: no salir al mercado por un reemplazante y apostar por nombres del plantel como Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez y Alan Forneris. Por ahora, en Racing, el futuro de Nardoni sigue abierto.