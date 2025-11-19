Rompió la racha: Unión ganó su primer partido en la temporada

El equipo de Juan Aquino sumó su primera victoria en la temporada ante un duro rival como Racing de Avellaneda.

Unión respiró alivio en la Liga Argentina de Básquet. Tras un arranque complicado con cinco derrotas consecutivas, el equipo de Juan Aquino se quedó con la victoria ante Racing de Avellaneda por 80-73 en el Polideportivo Islas Malvinas.

El local mostró carácter, mejoró su intensidad defensiva y logró, por fin, sacarse el peso de no haber ganado en la temporada. Matías Bernardini fue la figura ofensiva con 18 puntos, en una producción clave para sostener al equipo en los momentos más exigentes.

El conjunto marplatense llegó al duelo con bajas sensibles: ni Mateo Macrini ni Juan Ignacio Varas pudieron estar disponibles. Aun así, Unión mostró una de sus versiones más completas, combinando efectividad externa, presencia en el rebote y un aporte secundario que esta vez fue determinante. A Bernardini se le sumaron Álvaro Yarza (15 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias) y el base panameño Guillermo Navarro, también con 15. Del otro lado, Fernando Fuenmayor sostuvo a la visita con una planilla sobresaliente de 23 puntos y 11 rebotes.

El arranque del partido fue golpe por golpe, con ambos equipos alternando el dominio del marcador. Bernardini encendió la mecha desde el perímetro con cuatro triples en el primer cuarto, apoyado por Yarza, Bellozas y Carneglia en la pintura. Sin embargo, Racing respondió con Nuñez y un imparable Fuenmayor para llevarse el primer parcial 26-23. Pero Unión encontró su quiebre en el segundo cuarto con un parcial 14-0 liderado por Navarro y Mika Montoya, lo que permitió al local adueñarse del trámite y cerrar la primera mitad arriba por 46-40.

En el regreso del descanso largo, Unión volvió a imponer condiciones desde la defensa. Con un parcial 7-0, estiró la ventaja a 13 (53-40), obligando a Racing a remar desde atrás. El visitante insistió de la mano de Fuenmayor y Nuñez, más el aporte puntual de Rosende, pero nunca consiguió quebrar la barrera psicológica para ponerse a tiro. Así, el equipo marplatense ingresó al último cuarto arriba 59-51, con la sensación de tener el control del juego en sus manos.

El cierre tuvo un protagonista inesperado: Thiago Flossi. El juvenil apareció desde el banco —otro déficit habitual de Unión en partidos anteriores— y encadenó varias acciones que sostuvieron al equipo en un momento clave. Sus intervenciones fueron esenciales para contener el empuje de Fuenmayor, que continuaba dominando la pintura para mantener viva a la Academia. Unión, esta vez, no se desmoronó y mostró solidez en los últimos minutos para sellar su primera victoria de la temporada por 80-73.

El triunfo llega en un momento inmejorable porque el jueves el “celeste” volverá a jugar en el Polideportivo Islas Malvinas, nada menos que ante un Quilmes, en el clásico barrial, que llega envalentonado tras ganar sus dos primeros encuentros.

Sintesís: Bernardini 18, Navarro 15, Yarza 15, Bellozas 9, Carneglia 7, Montoya 7, Flossi 7, Barrionuevo 2

Fotos: MardelplataWeb