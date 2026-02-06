Preocupación en Alpine: la Fórmula 1 analiza un cambio técnico que puede sacudir el proyecto de Colapinto

La FIA evalúa modificar un punto clave del reglamento de motores y el debate técnico ya genera tensión entre las escuderías, con impacto directo en Alpine.

La Fórmula 1 todavía no vio girar oficialmente a los autos de la era 2026, pero puertas adentro el clima ya es de máxima tensión. En las últimas horas, la FIA comenzó a estudiar un ajuste técnico en el control de la relación de compresión de los motores, una decisión que podría afectar de lleno a Alpine, el equipo con el que estará vinculado Franco Colapinto en esta nueva etapa dentro de la categoría reina.

El foco del conflicto está puesto en el procedimiento utilizado para verificar uno de los parámetros más sensibles de las unidades de potencia. Hasta ahora, la relación de compresión se controlaba con el motor frío y completamente detenido, un método aceptado por todos los fabricantes durante el desarrollo inicial del reglamento.

Según reveló Corriere dello Sport, la FIA analiza introducir una medición alternativa con el motor ya en temperatura, aunque sin funcionamiento dinámico, ya sea durante la homologación o en instancias previas a los Grandes Premios. El límite reglamentario se mantiene en 16:1, pero el cambio de criterio podría alterar el escenario técnico de forma significativa.

La polémica se disparó por una supuesta interpretación de Mercedes, que habría desarrollado un concepto que cumple el tope en condiciones estáticas, pero que superaría ese ratio una vez alcanzada la temperatura operativa. Esta situación encendió las alarmas en rivales directos como Ferrari, Honda y Audi, que elevaron cuestionamientos formales ante el ente rector.

El debate no es menor: la relación de compresión influye directamente en la eficiencia térmica y en el rendimiento general del motor, uno de los pilares del reglamento 2026, que busca mayor eficiencia energética sin resignar competitividad. Cualquier ventaja en ese aspecto puede marcar diferencias desde el inicio del ciclo.

En este contexto, Alpine sigue cada movimiento con atención. La escudería francesa será cliente de Mercedes en la nueva normativa, por lo que una eventual modificación en el método de control podría redefinir el potencial real de su paquete técnico incluso antes del debut oficial en pista.

Para Franco Colapinto, que se prepara para integrarse al proyecto Alpine dentro del nuevo mapa de la Fórmula 1, el trasfondo técnico y político cobra un peso clave. Antes de que los semáforos se apaguen en 2026, la batalla ya empezó en los escritorios, y el desenlace de esta discusión puede tener consecuencias directas en el equilibrio de fuerzas de la categoría.