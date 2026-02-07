Se terminó el amor: los hinchas del Tottenham le hicieron la cruz al Cuti Romero

El defensor argentino pasó de referente a foco de críticas en la Premier League. Una nueva roja encendió la bronca en los Spurs y reavivó los rumores de un final de ciclo.

El vínculo entre Cuti Romero y los hinchas del Tottenham atraviesa su momento más delicado desde la llegada del argentino a la Premier League. Capitán del equipo y campeón del mundo con la Selección Argentina, el defensor quedó en el centro de la escena tras una nueva expulsión que colmó la paciencia de gran parte de la afición. En un contexto adverso para los Spurs, entre malos resultados, lesiones y rumores de una posible salida a fin de temporada, el crédito emocional del cordobés parece haberse consumido.

La jugada que desató la tormenta ocurrió en la derrota 2-0 ante Manchester United en Old Trafford. Romero fue con la plancha al tobillo de Casemiro y el árbitro Michael Oliver no dudó: tarjeta roja directa. Por reincidencia, el argentino podría recibir hasta tres fechas de suspensión, un golpe durísimo para un equipo que pelea por escapar de la zona baja. El antecedente inmediato tampoco ayudó: el 20 de diciembre había sido expulsado ante Liverpool por doble amarilla.

Las redes sociales estallaron apenas el club comunicó la expulsión. Desde pedidos para quitarle la capitanía hasta reclamos directos para que se vaya del club, los mensajes reflejaron un hartazgo generalizado. “Es un lastre”, “Estoy harto de los partidos que nos cuesta”, “Irresponsabilidad absoluta, otra vez” y “Ya cobra su tarjeta roja mensual” fueron algunas de las frases más repetidas por hinchas que hasta hace poco lo defendían a capa y espada.

Uno de los reclamos que más se repitió tuvo que ver con su rol de líder. “Como capitán no debería hacer eso”, escribió un fanático, mientras otro fue más tajante: “Si quiere irse en verano, que así sea”. La sensación que se instaló es que Romero estaría jugando más con la cabeza puesta en una posible transferencia que en el presente deportivo del Tottenham, algo que también generó ruido puertas adentro del club.

La crítica no quedó solo en los hinchas. Michael Dawson, ex capitán y leyenda de los Spurs, fue durísimo en su análisis para Sky Sports. “Esto es un desastre para Thomas Frank. Es el capitán, debería liderar con el ejemplo y deja al equipo con diez hombres en Old Trafford. Romero es uno de los mejores jugadores, pero volvió a defraudar a su equipo”, sentenció, reflejando el sentir de gran parte del entorno.

Así, el ciclo de Cuti Romero en Tottenham empieza a tener aroma a final anticipado. Su calidad como defensor sigue fuera de discusión en la Premier League, pero su comportamiento y la reiteración de sanciones pesadas ponen en jaque su continuidad. Con el mercado de verano en el horizonte y la relación con la hinchada visiblemente deteriorada, el futuro del argentino en Londres aparece, hoy más que nunca, lleno de signos de interrogación.