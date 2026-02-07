Vecinos de Gabriel Etchepare y Los Tilos denuncian ola de inseguridad: "Es una bandita que roba en grupo"

Vecinos de los barrios Gabriel Etchepare, Los Tilos y sus alrededores manifestaron su preocupación por una creciente ola de inseguridad que comenzaron a sufrir en las últimas semanas. Según relataron, se trata de un grupo de adolescentes que sale durante la madrugada a las calles del barrio para hostigar a los vecinos, tirar piedras y cometer distintos delitos en banda.

De acuerdo a los testimonios, el grupo ya protagonizó robos de autos y motos, y en varios casos atacó violentamente a los conductores. “Se agarran a trompadas con la gente para robarles”, señalaron los vecinos, quienes también advirtieron que los vehículos de aplicaciones de transporte que ingresan al barrio suelen ser blanco recurrente.

Los vecinos confirmaron que ya hicieron múltiples denuncias en la comisaría de la zona, pero que hasta el momento no obtuvieron respuestas ni medidas concretas por parte de la policía. “Denunciamos una y otra vez, pero nadie hace nada para resolverlo”, expresaron con indignación.

Además, aportaron registros de cámaras de seguridad domiciliarias de dos hechos recientes. En uno de los videos se observa cómo el grupo intenta robar una moto, golpeando salvajemente al conductor y corriendo al acompañante que logra refugiarse en una vivienda cercana. En el otro registro se ve cómo atacan a un auto y se dan a la fuga efectuando disparos.

Como si fuera poco, los vecinos denunciaron que anoche el grupo atacó a los colectivos de la línea 533 de Mar del Plata arrojando piedras y provocando graves daños en las unidades.

"Estamos hartos", dicen los vecinos, que reclaman mayor presencia policial y medidas urgentes para frenar la violencia que ha convertido a estos barrios en los lugares más peligrosos de la zona.