Presión máxima: el jefe de equipo de Alpine fue tajante con Colapinto y Gasly de cara a 2026

Tras los tests en Barcelona, el jefe del equipo francés fue directo con sus pilotos. Alpine quiere dejar el fondo y pelear por puntos todos los fines de semana.

La Fórmula 1 ya empieza a mirar de reojo a 2026 y en Alpine no hay margen para medias tintas. Luego de los tests realizados en Barcelona, el jefe del equipo, Steve Nielsen, dejó en claro cuáles son los objetivos que deberán cumplir Franco Colapinto y Pierre Gasly con el nuevo A526. El mensaje fue directo, sin rodeos y alineado con lo que también viene marcando Flavio Briatore: el equipo francés debe volver, como mínimo, a la pelea constante por los puntos.

Las pruebas en el circuito catalán sirvieron para evaluar el rendimiento inicial del monoplaza que Alpine pondrá en pista esta temporada. Con ese primer diagnóstico en la mano y a días de los tests de Bahréin, Nielsen habló con la prensa y fue contundente sobre lo que espera de sus pilotos. “Quiero que estén compitiendo todas las semanas, y espero que sea por los puntos”, afirmó, marcando una vara clara para Colapinto y Gasly.

El directivo británico no esquivó la autocrítica al repasar el flojo 2025 del equipo. “El año pasado la semana en que competíamos por los puntos era la excepción; lo más seguido era estar distantes en el fondo”, reconoció. Sin embargo, fue tajante al remarcar que ese escenario no representa la historia ni la identidad de la escudería: “No es donde Enstone está tradicionalmente. No es lo que Alpine quiere y no es donde ninguno de nosotros quiere estar”.

En esa línea, Nielsen dejó en claro cuál debe ser el nuevo lugar del equipo dentro del pelotón. “Necesitamos correr en la parte alta de la tabla media y pelear por puntos cada fin de semana”, explicó. Aunque se mostró cauto con el potencial real del A526, también recordó una máxima de la F1: “Cada equipo que construye un auto nuevo dirá que es bueno. Todo se decide con lo que pasa en el circuito”.

El jefe de Alpine también se refirió a la temporada pasada, en la que el equipo apenas sumó 22 puntos, todos gracias a los resultados de Pierre Gasly, ya que ni Colapinto ni Jack Doohan lograron terminar una carrera dentro del top ten. De todos modos, Nielsen fue claro en desligar de culpas a sus pilotos y puso el foco en las decisiones técnicas tomadas. “Tomamos la decisión de cambiar de camino temprano y sabíamos que iba a ser difícil, pero fue más de lo que esperábamos”, explicó.

Según detalló, Alpine quedó rezagado mientras otros equipos seguían llevando actualizaciones. “Fue doloroso, pero lo hicimos por el bien mayor. Esperamos que haya sido lo correcto”, cerró. Con ese respaldo y objetivos claros, Colapinto tendrá en 2026 una oportunidad clave para consolidarse en la Fórmula 1, con Alpine decidido a volver a ser protagonista en la zona media.