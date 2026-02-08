Clima en Mar del Plata: pleno sol y domingo de playa en la mañana, pero un factor cambiará todo por la tarde

El fin de semana no llegó para sofocar de calor, pero si que permite disfrutar al aire libre y acercarse al mar en la ciudad. Tal cual lo sucedido el día sábado, este domingo tiene una mañana prácticamente sin nubes, con el sol de verano impactando y una temperatura ascendente.

No obstante, la sensación en alza de la temperatura llegará a lo máximo por horas del mediodía, cuando toque los 25 grados. Hasta entonces acompañará el viento norte, pero su viraje hacia el este será el factor que cambie la ecuación del clima de la tarde. Con ráfagas de 40 kilómetros por hora provenientes desde el mar, al brisa atenuará al calor matutino.

De esta manera la temperatura bajará y llegará a 20° por la noche, despidiendo el fin de semana. El panorama seguirá igual por la madrugada, aunque ya en horas del lunes el viento norte regresará con toda fuerza: se esperan 28 grados en el primer día hábil de la semana.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

La semana previa a los feriados del Carnaval será inestable, con cambios en el viento y una paleta amplia de climas. Para el propio finde largo, se esperan temperaturas mayores a los 25 grados y una ola de calor finalizando el período vacacional que promete ser el más convocante en la ciudad de Mar del Plata.