Martes inestable en Mar del Plata: a qué hora deja de llover

Luego de la tormenta, el tiempo en Mar del Plata se presentará este martes con condiciones climáticas inestables, donde no se descarta la presencia de tormentas a lo largo de toda la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque no rige ningún alerta, durante la mañana se esperan tormentas con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70%. La temperatura rondará los 23 grados, con vientos del sector sudoeste (SO) a velocidades de entre 13 y 22 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución, sobre todo en los sectores costeros.

Por la tarde, el tiempo continuará inestable con tormentas aisladas, aunque la probabilidad de lluvias disminuirá al 10–40%. La temperatura máxima del día llegará a los 28 grados, mientras que el viento rotará al sector sur, manteniendo intensidades similares y ráfagas fuertes.

Hacia la noche, persistirán las tormentas aisladas, con una chance de precipitación muy baja de entre el 10 y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 18 grados y el viento cambiará su dirección predominante al este, con menor intensidad de ráfagas.

Algunos sitios web como Wind Gurú no descarta la presencia de chaparrones a las 6 de la tarde.