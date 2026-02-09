Reunión violenta: un hombre fue apuñalado por su propio hermano en una pelea familiar

Un hombre de 31 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado por su propio hermano durante una violenta discusión en la zona de El Carrizal. El preocupante episodio ocurrió esta mañana en el camping Marina Costa del Sol, mientras ambos participaban de una reunión familiar en el predio. Tras el ataque, la víctima logró llegar por sus propios medios a un centro de salud cercano para recibir la primera asistencia de urgencia.

Dada la extrema gravedad de la lesión en su pecho, los médicos ordenaron su traslado inmediato al Hospital Perrupato para una atención especializada. Los profesionales de salud constataron que la herida comprometió órganos vitales, por lo cual el hombre debió ser ingresado de urgencia a la unidad de terapia intensiva. Actualmente permanece internado bajo pronóstico reservado, mientras el personal sanitario monitorea su evolución tras la operación.

El hombre fue ingresado de urgencia a terapia intensiva.

Los efectivos pudieron tomarle declaración al herido

Antes de ingresar al quirófano, los efectivos policiales lograron tomarle declaración al herido, lo que permitió identificar rápidamente al presunto agresor. A partir de estos datos, las fuerzas de seguridad iniciaron un intenso operativo en toda la zona mendocina para dar con el paradero del atacante. La investigación busca determinar el origen de la pelea y los motivos exactos que desencadenaron la reacción violenta del familiar buscado.

La Oficina Fiscal de Rivadavia quedó a cargo de la causa e instruye actuaciones por el delito de averiguación de lesiones graves contra el imputado. El violento suceso generó una profunda conmoción entre los vecinos y allegados presentes en el centro recreativo durante el desarrollo de la jornada. Se espera que en las próximas horas se logre la detención del sospechoso para que preste declaración ante las autoridades judiciales.