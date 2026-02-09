Insólita bendición en la previa de San Valentín: un sacerdote recorrió un hotel alojamiento con agua bendita

Un sacerdote sorprendió a los presentes en un hotel alojamiento al realizar una bendición especial pocos días antes de la celebración de San Valentín. El religioso recorrió los pasillos del establecimiento portando agua bendita y realizando breves oraciones en cada una de las habitaciones del lugar. La escena generó asombro y curiosidad entre los vecinos y ocasionales clientes que se encontraban en las cercanías del edificio durante el ritual.

La intervención fue solicitada directamente por los dueños del inmueble en Santiago del Estero, con el objetivo de eliminar malas energías antes de la fecha de los enamorados. Según explicaron desde la administración, la intención es comenzar la temporada con un clima de mayor armonía y tranquilidad para todos sus visitantes. El recorrido del clérigo se extendió por gran parte de las instalaciones, cumpliendo con un pedido que consideran una medida preventiva.

Los responsables del establecimiento indicaron de manera informal que el gesto busca brindar protección espiritual al amor en vísperas de su festejo mundial. Consideran que no existe contradicción alguna en bendecir un espacio dedicado a la intimidad, viéndolo como una costumbre necesaria para el bienestar general. Los testigos que presenciaron el inusual suceso destacaron el respeto con el que se llevó a cabo toda la ceremonia religiosa.

Las imágenes del sacerdote bendiciendo las puertas del hotel no tardaron en viralizarse a través de las redes sociales con comentarios de todo tipo. Los usuarios calificaron el episodio como un hecho insólito y lo bautizaron con humor debido a la cercanía del próximo 14 de febrero.