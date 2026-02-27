La edad de imputabilidad en Argentina bajó a 14 años: el Senado aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el Senado de la Nación aprobó la reforma al Régimen Penal Juvenil.

Con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el Senado de la Nación aprobó la reforma al Régimen Penal Juvenil. En Argentina regirá un nuevo marco normativo que bajará la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El proyecto ya había obtenido media sanción en la Cámara baja y hoy el Senado lo convirtió en ley. A través de las redes sociales de la Oficina del Presidente de la República Argentina Javier Milei celebró la noticia y felicitó a los legisladores que votaron a favor.

"La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad. A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", expresó el Presidente en el comunicado.

"El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada", sintetizó.