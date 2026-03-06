Temporada 2026: "Se nota una pérdida del turismo de clases media y populares"

"Va a ser un año duro para los destinos de la Costa Atlántica", dijo la Subsecretaria de Turismo de la Provincia.

Finalizada oficialmente la temporada de verano, comenzaron a salir los primeros balances con fuerte crítica a la falta de políticas públicas que incentiven el turismo en el país.

En este sentido, Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, comentó en diálogo con Extra 102.1, la radio de 0223, que "hubo movimiento, pero si lo comparamos con 2022 o 2023 en todo el territorio bonaerense tenemos un millón menos de turistas, lo que es bastante desastroso porque eso repercute en lo económico".

Con este panorama, consideró que "va a ser un año duro para los destinos de la Costa Atlántica. Justo Mar del Plata tiene un poquito más diversificada la matriz productiva, no solamente el turismo, sino también la oferta".

De modo que durante el resto del año, "más allá del mar, se puede hacen un montón de otras actividades y la ciudad viene creciendo mucho en relación a eso", agregó.

No obstante, la temporada "fue desastrosa si pensamos que el consumo cayó un 30% interanual, lo que es bastante difícil para los operadores. Se nota una pérdida del turismo de clases media y populares. En general los hoteles más golpeados son los de una o dos estrellas que son los que van a estar más complicados en invierno", sentenció.

Un Estado nacional inexistente

En una evaluación sobre el desempeño del gobierno argentino en la promoción de políticas públicas para fomentar el turismo, Martínez aseguró que "es lamentable por no decir completamente ausente".

Al respecto, resaltó que "no hubo un solo gesto en ninguna de las provincias, no hay programas de desarrollo turístico y es conocido el cierre de empresas".

Sumado a la Reforma Laboral que fue aprobada por el Congreso la semana pasada, "lo único que hacen es quitarle derechos a los trabajadores, estabilidad y la posibilidad de proyectar".

"Si tenemos en cuenta que la actividad turística es el generador de empleo joven, tanto en gastronomía como en hotelería, eso va directamente a impactar negativamente", concluyó.