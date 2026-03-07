Colapinto vivió una pesadilla en Australia: esquivó un auto parado, lo penalizaron y remó desde el fondo

El piloto argentino tuvo un arranque de temporada lleno de incidentes en el Gran Premio de Australia, donde evitó un choque en la largada, recibió una penalización y terminó peleando desde el fondo del pelotón.

El arranque de la temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia fue una verdadera pesadilla para Franco Colapinto. El argentino, que largó 14° en el circuito de Albert Park Circuit, tuvo que improvisar una maniobra salvadora apenas se apagaron los semáforos. El neozelandés Liam Lawson se quedó detenido con su Racing Bulls en plena largada y el piloto de Alpine reaccionó con reflejos notables para esquivarlo y evitar un accidente que podría haber sido muy fuerte.

Antes incluso de que comenzara la competencia ya había noticias inesperadas. El alemán Nico Hulkenberg tuvo inconvenientes con su Audi y su monoplaza debió ser llevado a boxes, mientras que el local Oscar Piastri protagonizó un insólito choque al sacar su McLaren y quedó automáticamente fuera de la carrera.

Con esas bajas confirmadas, la prueba se puso en marcha y Colapinto partió desde el 14° puesto, dos puestos más adelante de lo que había clasificado, aunque su arranque fue complicado y rápidamente cayó al 17° lugar.

Mientras en la punta se daba una intensa batalla entre Charles Leclerc y George Russell por el liderazgo en las primeras vueltas, el argentino recibía otra mala noticia. Los comisarios deportivos lo sancionaron por el uso de un software no permitido en la largada, lo que derivó en una penalización que debió cumplir al pasar por boxes en la vuelta 10. Tras el castigo, Colapinto cayó al último lugar del pelotón.

La carrera siguió siendo accidentada en Melbourne. En la vuelta 12 abandonó el francés Isack Hadjar por problemas mecánicos y apareció el primer Virtual Safety Car. Poco después también desertó Fernando Alonso y el número de abandonos siguió creciendo cuando el finlandés Valtteri Bottas se quedó con su Cadillac en la vuelta 18, provocando otra neutralización.

En medio de ese escenario cambiante, Colapinto comenzó a recuperar terreno lentamente gracias a las detenciones en boxes de sus rivales. Primero escaló al 15° puesto tras la parada del mexicano Sergio Pérez y luego, cerca de la vuelta 35, llegó hasta la 13ª posición aprovechando nuevas estrategias de neumáticos de otros equipos.

En el tramo final, el argentino volvió a ingresar a boxes cuando faltaban diez vueltas y quedó 14°, demasiado lejos de la zona de puntos para pelear algo más. En la punta, Russell tomó el liderazgo tras superar a Lewis Hamilton en la vuelta 29 y terminó sellando una victoria sólida para iniciar el campeonato.

Colapinto, después de un domingo lleno de contratiempos, rescató un 14° puesto que dejó sensaciones mixtas pero también la certeza de que sus reflejos en la largada evitaron un desastre mayor. Por su parte su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo un poco más de suerte y consiguió llevarse el último punto que se reparte por finalizar en el décimo lugar.

La clasificación de la carrera quedó:

George Russell Kimi Antonelli Charler Leclerc Lewis Hamilton Lando Norris Max Verstappen Ollie Bearman Arvid Lindbland Gabriel Bortoleto Pierre Gasly Esteban Ocon Alex Albon Liam Lawson Franco Colapinto Carlos Sainz Sergio Pérez Lance Stroll Fernando Alonso Valtteri Bottas Isack Hadjar Oscar PIastri Nico Hulkenberg

El próximo fin de semana la máxima categoría del automovilismo internacional se traslada a China para disputar la segunda fecha de la temporada 2026 en la que Alpine buscará tener un rendimiento más solido para poder sumar puntos con sus dos pilotos.