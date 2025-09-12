Trabajadores del taller tuvieron una audiencia y esperan novedades de la empresa en los próximos días

Continúa el conflicto de trabajadores de un reconocido taller mecánico que están sin cobrar desde hace meses y que no pueden comunicarse con el dueño de la firma que "se borró".

Luego de haber hecho público el caso, los empleados avanzaron también junto con el gremio Smata en una instancia de mediación con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

En la última audiencia mantenida este miércoles, lograron un acercamiento parcial que los mantiene con una cierta esperanza pero también cautela.

"El problema principal es que uno de los titulares se terminó escapando de sus responsabilidades. Hay una persona que se está haciendo responsable porque figura como titular y en el encuentro dijo que quiere mantener la empresa activa, pero denuncia que el verdadero dueño vació las cuentas", contó a Extra (102.1) Leandro Tello, secretario gremial de Smata.

La intención de los responsables de la firma era ir entregándole dinero por semana a los empleados, que pusieron su parte para seguir produciendo. Pero cuando eso se cortó, decidieron reforzar el reclamo.

"En algunos casos adeudan desde el mes de junio, en otros se logró cobrar un porcentaje del salario pero sin el aguinaldo. Fuimos teniendo audiencias con el Ministerio, que realizó constataciones y actualmente hay 12 trabajadores que están afectados. Es una compañía grande que tiene trabajo, debería poder responder porque tiene espalda", expresó Tello.

Lejos de perder sus puestos y paralizar la actividad, ellos quieren seguir trabajando. "Estamos en una mesa de negociación y de diálogo, no estamos prestando servicio pero esperamos que la semana que viene la empresa traiga una propuesta concreta. Hay un compromiso informal de seguir manteniendo el diálogo y el próximo martes tendremos una audiencia", adelantó.