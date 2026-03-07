Choque y muerte en Juan B. Justo: el desgarrador testimonio y las irregularidades denunciadas por el amigo de Matías

Era "trabajador, lleno de proyectos, con sueños y toda una vida por delante, una persona extremadamente buena", escribió.

Luego de la trágica muerte de Matías Martín al ser embestido por una camioneta en Juan B. Justo y Triunvirato, un amigo cercano a la víctima compartió un desgarrador comunicado en el que denunció irregularidades en el caso, relató el devastador momento que atraviesan y exigió justicia. Continúa la búsqueda de testigos.

El siniestro ocurrió el pasado martes, cuando una Jeep Grand Cherokee conducida por un joven de 19 años impactó contra la moto Mondial 110 de Martín, quien derrapó y a pesar de la asistencia médica inmediata, murió prácticamente en el acto.

Sus familiares y allegados exigen justicia, teniendo en cuenta que, de acuerdo a testigos, el automovilista manejaba en forma temeraria y a alta velocidad. El rodado de menor porte quedó a varios metros de distancia y el casco terminó destrozado.

En un nuevo comunicado, Leonel, amigo de Matías, alzó la voz debido a que "su familia está atravesando un dolor imposible de describir" y "están completamente destruidos por esta pérdida", a tal punto que "hoy no tienen las fuerzas para afrontar públicamente una situación tan dolorosa", según indicó.

Después de relatar parte de la tragedia, aseguró que de acuerdo a personas que estaban en el lugar, "el conductor se habría bajado del vehículo -que pertenecería a su padre- diciendo que Matías se le había cruzado”, más allá de que "en las cámaras de seguridad parecería observarse que la situación no fue de esa manera".

Matías, de 23 años, junto a su familia.

Además, el joven recordó que fueron anoticiados a las 22:40 mediante el "desgarrador llamado" de la novia de la víctima, que "entre gritos y llanto decía que Matías había tenido un accidente y había fallecido". También expresó que llegar al lugar de los hechos vivieron "uno de los momentos más duros" de sus vidas.

"Ver el cuerpo de una persona que amamos tanto tirado en la calle, y escuchar a su mamá decir entre lágrimas ´yo no voy a poder´. Lo más doloroso es que Matías estaba a solo cuatro cuadras de llegar a su casa", continuó en su desgarrador mensaje.

Por otro lado, también denunció que "el padre del conductor de la Jeep, un hombre conocido en el ámbito del puerto, gerente de una empresa importante, habría intentado llevárselo del lugar -a su hijo-", al igual que advirtió que "el test de alcoholemia se realizó sin testigos" y que "el joven quedó en libertad a los pocos minutos".

"Al día siguiente, el miércoles, después del velorio de Matías, investigué la patente de la camioneta y encontré que el vehículo tenía siete infracciones por exceso de velocidad impagas, lo que podría indicar que no era la primera vez que circulaba a velocidades peligrosas", reveló Leonel.

La camioneta que impactó y le provocó la muerte a Matías.

Sobre el final del pedido, describió a Martín como "un chico de 23 años, trabajador, lleno de proyectos, con sueños y toda una vida por delante, una persona extremadamente buena, siempre dispuesta a ayudar a los demás y querido por todos los que lo conocían", y destacó que solo buscan "que esto no quede en silencio".

"No queremos venganza, queremos justicia", subrayó, a la vez que insistió en que los testigos se acerquen a la Fiscalía N° 11, ubicada en La Rioja 2327, porque "cada testimonio puede ser clave para que se haga justicia por Matías".

"Porque Matías era un gran hijo, amigo y novio, una persona llena de vida. Y lo único que estaba haciendo esa noche era volver a su casa después de trabajar, donde lo esperaban su novia y sus gatitos", concluyó.