Increíble video: la policía allanó una quinta y se tiroteó con 15 delincuentes en medio de una pool party

La policía de Lomas de Zamora se enfrentó a tiros con un grupo de jóvenes acusados de integrar una banda que robaba autos en la zona sur del conurbano bonaerense para utilizarlos en entraderas.

El violento episodio se registró durante un allanamiento en una casa quinta de la localidad 9 de Abril, en Esteban Echeverría, donde se llevaba a cabo una pool party con parte de la organización delictiva. En el tiroteo, uno de los agresores fue herido en la cabeza y murió en el hospital.

El resto de los presuntos miembros de la banda quedó detenido e imputado por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento, tras la orden de la UFI N° 3 de Lomas de Zamora.

Las autoridades arribaron a la quinta al identificar que en esa propiedad se encontraban al menos dos de los sospechosos. Al ingresar, los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) fueron recibidos a los tiros por un hombre que se asomó desde la planta alta y los agentes respondieron a la agresión y lo balearon en la cabeza.

Después de revisar el lugar, detuvieron a los demás integrantes de la banda. En el primer piso, encontraron herido al tirador, quien fue trasladado de urgencia al hospital y falleció más tarde.

De acuerdo a la investigación, la organización criminal estaba dedicada al robo agravado de autos, que luego adulteraban y vendían, o utilizaban para cometer entraderas.

El grupo tenía una estructura con roles específicos, desde los encargados de los robos violentos, proveedores de armas y documentación, hasta quienes se ocupaban de la adulteración de los autos y la administración del dinero robado.

Según el juzgado, la causa acumula al menos 15 hechos comprobados y se realizaron 33 órdenes de allanamiento con 15 detenciones. El líder de la banda ya se encontraba detenido en un penal bonaerense.