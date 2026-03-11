Hallan sin vida en un zanjón de ruta 11 al hombre de 78 años desaparecido hace dos semanas

Triste desenlace en el partido de La Costa para Alejandro Stankevicius, el hombre de 78 años domiciliado en Costa del Este que estaba desaparecido desde el 25 de febrero pasado y fue hallado sin vida en un zanjón lindero a ruta 11. En las últimas horas la autopsia practicada sobre su cadáver confirmó el trágico final.

La desaparición de Stankevicius había movilizado a vecinos, familiares y fuerzas de seguridad desde fines de febrero y el hallazgo se produjo en las inmediaciones del acceso a la localidad de Costa del Este en un sector cubierto por pajonales y con escasa visibilidad, donde dos vecinas que colaboraban con la búsqueda advirtieron un fuerte olor y decidieron dar aviso inmediato a las autoridades.

La necesidad de las pericias para confirmar la identidad

A partir de ese aviso se desplegó un operativo en el lugar y se localizó el cuerpo. Debido al tiempo transcurrido —doce días desde la desaparición— en un primer momento fue necesario esperar el resultado de las pericias forenses para confirmar la identidad.

El informe final de la autopsia determinó que se trataba de Stankevicius y estableció que la causa de muerte fue no traumática y de origen cardíaco. Según trascendió, el hombre padecía afecciones cardíacas y además se encontraba bajo tratamiento por Parkinson.

Alejandro Stankevicius tenía 78 años.

La desaparición en un momento de alteración

La desaparición había sido denunciada luego de que el vecino se ausentara de su vivienda alrededor de la 1.30 de la madrugada del 25 de febrero. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, salió de su casa en un estado de alteración y corriendo por las calles de la localidad, por motivos que aún se intentan esclarecer.

Durante los días posteriores se desplegaron amplios operativos de rastrillaje que incluyeron patrullajes policiales, recorridas a caballo y sobrevuelos con drones equipados con cámaras térmicas. Incluso el sector donde finalmente fue encontrado ya había sido revisado, aunque los rastros del hombre se perdían algunos metros antes del punto del hallazgo.

La palabra de la familia

Tras conocerse la confirmación oficial, la familia expresó su agradecimiento a los vecinos que participaron en la búsqueda. María Elena Arcuri, esposa de Stankevicius, destacó especialmente el aporte de las dos mujeres que detectaron el lugar y dieron aviso.

En tanto, su hija Natalia lo despidió con un mensaje en redes sociales cargado de emoción: “Te amo, papucho. Somos polvo de estrellas. Te voy a encontrar siempre en el cielo”.