“No tengo ni para comer”: el triste relato de una jubilada que ya fue víctima de tres robos al salir de cobrar

El relato de una jubilada que fue tres veces víctima de robo al salir de cobrar.

El testimonio de una jubilada que ya fue víctima de tres robos a la salida del banco ha logrado conmover a toda la ciudad de Córdoba. Según su relato en la TV local, María cobra la mínima, siempre en el mismo lugar y a plena luz del día.

La mujer contó que las últimas tres veces que fue a cobrar su jubilación, en el Banco Industrial ubicado en el cruce de Deán Funes y Cañada, la atacaron a pocas cuadras de la entidad. Confirmó que cada uno de los asaltos fueron a punta de pistola y que en la última oportunidad, la golpearon.

“En este último robo me pegaron, me quebraron la nariz y estoy toda golpeada. Me tuve que levantar para venir y pedir por favor que me ayuden”, relató la mujer con angustia. Cabe recordar que la jubilación mínima, sumada al bono, no supera los 400 mil pesos. “No tengo ni para comer ni para pagar la luz, el agua ni nada", expresó.

“Te ponen el revólver en la cabeza y si no hacés caso te golpean”, sintetizó la jubilada y agregó: "Me atienden como a las 8.30 y ya 9 menos cuarto estoy saliendo del banco y no hay nadie en la calle”.

"Por favor se los suplico que me ayuden”, dijo María y apeló a la solidaridad de la comunidad acercando el número de teléfono de su hija: 351-7683245.