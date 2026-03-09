Video: preocupante incendio de pastizales en Chapadmalal

El siniestro se registró en la tarde de este lunes y provocó temor en los vecinos.

Vecinos de Chapadmalal se encuentran sumamente preocupados por un sorprendente incendio que se registró en el mediodía de este lunes en un terreno próximo al Polideportivo.

Según se observa en las imágenes a las que accedió 0223, numerosos árboles y pastizales de San Eduardo de Chapadmalal ardieron en llamas y los frentistas manifestaron su angustia y nerviosismo por la cercanía con las propiedades.

"Fuego en Chapa, ayuda. Está al nivel del Polideportivo entre Chapadmalal y El Marquesado. Llamaron a los bomberos de todos lados, hasta de Maipú", indicaron los habitantes de la zona a este medio.

En paralelo, diferentes dotaciones de Bomberos también trabajaron en un impresionante siniestro que se desató este domingo en la zona de Rincón Grande. El fuego afectó a más de 120 hectáreas.

A los bomberos de Mar del Plata se sumaron los de Chascomús, Loma Verde, Castelli, Pilar, Villanueva y Maipú. En total más de trece cuarteles participan en las tareas de combate.

El principal problema es que no se trató de un foco único. "Estamos hablando con gente de la zona y detectamos que hay varios sectores donde se han iniciado incendios que no estaban ayer", aseguró el jefe del cuartel de Sierra de los Padres, Sergio Mostafá.