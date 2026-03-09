Sin protección: despidieron a 200 empleados de una fábrica de preservativos

Para evitar el cierre definitivo se suspendieron turnos y se redujo la producción.

Kopelco S.A, la empresa conocida por fabricar los preservativos Tulipán redujo su planta de trabajadores y dejó sin empleo a más de 200 personas por la fuerte caída del consumo en el país.

Según trascendió la compañía, que tiene una de sus sedes en el partido bonaerense de San Martín, el ajuste se inscribe en un escenario económico que golpea a distintas ramas de la industria nacional, con fábricas que achican estructuras, suspenden personal o directamente cierran sus puertas por la falta de ventas.

Desde la empresa explicaron que el recorte responde principalmente a “la caída del consumo que impactó fuerte en varios de nuestros productos”.

Sin embargo este no es un hecho aislado, en los últimos meses varios sectores productivos advirtieron un deterioro en la actividad por el aumento de costos, la importación y la reducción del consumo.

Por este motivo, las empresas comenzaron a reducir turnos, aplicar suspensiones o recortar personal para sostener su funcionamiento. Otras intentaron diversificar su producción para tener más alcance en el mercado.

El impacto del rumbo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, está siendo cada vez más cuestionado desde distintos sectores industriales por priorizar un modelo que deja a la producción nacional sin competencias.