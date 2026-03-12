Tensión en Villa Gesell por 15 usurpaciones: la justicia define el desalojo de construcciones precarias

Una de las casillas instaladas en un terreno municipal de Villa Gesell.

Se inició en Villa Gesell un proceso judicial por presuntas usurpaciones en terrenos municipales luego de que autoridades comunales realizaran una presentación formal ante la justicia con una serie de denuncias por un total de 15 ocupaciones ilegales en distintos sectores de la ciudad.

Desde el Ejecutivo geselino se reunieron con el fiscal Sergio García, donde entregaron un escrito que reúne las denuncias vinculadas a ocupaciones en tierras municipales.

Son en total 15 las tomas ilegales registradas en Villa Gesell.

Según se informó, las presentaciones fueron realizadas por la Dirección de Hábitat y corresponden a sectores principalmente en la zona de Circunvalación, Paseo 130 y sectores cercanos.

A partir de esa documentación, la fiscalía solicitó el desalojo de algunas de las edificaciones precarias denunciadas, un pedido que ya fue elevado al Juzgado de Garantías, donde deberá intervenir el juez Fernando Mancinelli.

De esta manera, se aguarda la resolución para avanzar con el eventual mandamiento de lanzamiento y las notificaciones a las personas que ocupan los terrenos denunciados.

Autoridades al notificar a los usurpadores de la ocupación ilegal en Villa Gesell.

De concretarse esas notificaciones, se otorgará un plazo para el retiro voluntario de quienes se encuentren en los lugares señalados. En caso de que no se cumpla con esa instancia, la Justicia podría avanzar posteriormente con el procedimiento de desalojo.

En paralelo, desde la Secretaría de Seguridad se dispuso la presencia policial durante las 24 horas en la zona, como medida preventiva para evitar nuevas ocupaciones.