Tras el escándalo, habló Emilia Mernes: "Por favor basta"

Después del escándalo que la mantuvo como protagonista, Emilia Mernes utilizó las redes sociales para referirse a la pelea con Tini Stoessel y María Becerra. Aunque no habló de los motivos del conflicto ni desmintió ninguna versión, la cantante pidió que "por favor, paren".

La polémica se desató tras un fuerte distanciamiento entre las artistas, que quedó expuesto cuando Tini y María dejaron de seguir a Emilia en Instagram. Desde entonces aparecieron múltiples especulaciones sobre cuáles podrían haber sido los motivos de la guerra entre las popstars argentinas.

Se dijo que Emilia había engañado a Duki con uno de los jugadores de la Selección Argentina de fútbol; que había hecho todo lo posible por arruinar el show de River de María Becerra y hasta que las botineras habían dejado de seguir en Instagram a Emilia en solidaridad con Tini por haber contado por todos lados un secreto que prefería mantener en la intimidad. Nada de todo ello se ha confirmado.

A través de las historias de Instagram, Emilia expresó: "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad (...) intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio".

Por otra parte, la cantante reconoció que existen diferencias con Tini y María Becerra: "Las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario". Además Emilia pidió que paren con las agresiones porque "es muy doloroso para mi y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano".

Minutos después, Duki utilizó sus propias redes para respaldar a su novia: “Gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado. Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos, ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo”.