La Fórmula 1 tomó una decisión drástica: no habrá Gran Premio de Bahréin ni de Arabia Saudita

La FIA tomó una decisión drástica tras la escalada bélica en la región y confirmó cambios importantes en el calendario de la temporada.

La Fórmula 1 confirmó oficialmente una noticia que sacudió al automovilismo mundial: las carreras previstas para abril en Medio Oriente no se disputarán. La categoría anunció la suspensión del Gran Premio de Bahréin y el Gran Premio de Arabia Saudita, dos citas claves del calendario que formaban parte del inicio del campeonato 2026.

La determinación fue comunicada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) luego de analizar el contexto geopolítico en la región. La escalada del conflicto armado en Medio Oriente obligó a las autoridades a priorizar la seguridad de equipos, pilotos y personal que forma parte del paddock de la máxima categoría.

Originalmente, las competencias correspondían a la cuarta y quinta fecha del campeonato mundial. El Gran Premio de Bahréin estaba programado para el 12 de abril, mientras que el Gran Premio de Arabia Saudita, en el circuito callejero de Yeda, debía disputarse el 19 del mismo mes.

Los recientes ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos e Irán encendieron las alarmas dentro del deporte internacional. Ante ese escenario, la FIA y la organización de la Fórmula 1 consideraron inviable garantizar la seguridad del evento y resolvieron suspender ambas pruebas hasta nuevo aviso.

La cancelación no afecta únicamente a la categoría reina del automovilismo. El comunicado oficial también confirmó que quedan suspendidas las fechas que iban a disputarse en simultáneo para las categorías soporte: Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy, que acompañaban el fin de semana de carreras en la región.

De esta manera, las escuderías y los fanáticos deberán esperar para volver a ver acción en pista. Desde la FIA explicaron que, aunque se evaluaron alternativas para reemplazar las fechas perdidas, finalmente se decidió que no habrá sustituciones en el calendario durante abril mientras se reorganiza el cronograma para las próximas etapas europeas y americanas.